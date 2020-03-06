  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:27
1103
MShaffter
Код вставки плеера

Видео задержания: Под Костромой мужчина похитил 8-летнюю девочку и спрятал ее в диване

0 0

Ребенка нашли спустя сутки в доме у похитителя.

СКР опубликовало видео задержания мужчины, который похитил 8-летнюю девочку в Нее Костромской области.

Ранее Piter.TV рассказывал первые подробности о похищении 8-летней девочки в Костромской области. По данным региональных следственных органов 4 марта, по дороге из школы пропала девочка. Установлено, школьница в вечернее время вышла из школы и направилась домой. Дома ребенок так и не появился. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Девочку искали сотрудники полиции, волонтеры спасательного отряда "Лиза Алерт" и местные жители. Благодаря грамотным действиям полиции и следователей ребенка удалось найти живым и невредимым. Под подозрение попал 36-летний местный житель, в доме у которого незамедлительно провели осмотр. Девочку нашли в коробе для белья в  диване.

Видимых телесных повреждений у маленькой школьницы не обнаружено. После осмотра медиками девочку передали родителям. С ней работают психологи. Похитителя задержали. На данном этапе следователи выясняют мотивы преступления. Как сейчас удалось выяснить, мужчина ехал по городу на своей машине, увидел девочку, остановился и силой затащил в машину, а затем привез к себе домой. 

Видео: СУ СК РФ по Костромской области

Теги: дети в опасости, новости костромской области, новости россии, педофил, похитил ребенка, пропал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:36

Оторвать ему голову!

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии