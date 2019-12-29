В Костромской области по факту исчезновения 8-летней девочки возбудили уголовное дело

Маленькая школьница пропала по дороге из школы.

В Костромской области по факту о безвестном исчезновении в городе Нее 8-летней школьницы возбуждено уголовное дело.

Региональные следственные органы СКР по Костромской области сообщают, что накануне, 4 марта, по дороге из школы пропала 8-летняя девочка. По предварительным данным школьница в вечернее время вышла из школы и направилась домой. Дома ребенок так и не появился. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные и оперативные действия.

В настоящее время в рамках уголовного дела выполняется комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств исчезновения несовершеннолетней и установление ее местонахождения. Производятся осмотры места происшествия, следователями осуществляются допросы в качестве свидетелей родственников, устанавливаются лица из круга общения пропавшей девочки. СУ СК РФ по Костромской области

Девочку ищут сотрудники полиции, волонтеры спасательного отряда "Лиза Алерт", местные жители.

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Фото: Piter.TV