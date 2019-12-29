В Новокузнецке малыш упал в колодец

Очевидцы поспешили на помощь и вытащили ребенка наверх.

В Новокузнецке маленький мальчик провалился в колодец.

ЧП произошло днем в минувшие выходные. Ребенок провалился в колодец в небольшую еле заметную щель в снегу. К счастью, это увидели взрослые и поспешили на помощь. Мужчина спустился вниз и обвязал ребенка веревкой, остальные вытащили наверх и малыша и спасителя.

По некоторым данным у мальчика травма руки, и он был сильно напуган. По данному факту следственными органами проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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