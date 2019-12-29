В Кадуе Вологодской области 7-летнего мальчика нашли утонувшим в септике

В Череповецком районе ребенок утонул в септике.
Региональные следственные органы сообщают, вечером 27 февраля в 10ом часу в городе Кадуй в септике нашли тело 7-летнего мальчика. Ребенок в третьем часу возвращался из школы и пропал. Обеспокоенная мать обратилась к правоохранителям за помощью.
Ребенка нашел житель города, который присоединился к поискам. Во время осмотра он нашел следы ребенка, которые вели к его септику, крышка которого была перевернута. По факту гибели ребенка заведено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Уточняется, что септик находится в частной собственности.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза
СУ СК РФ по Вологодской области
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Фото: СУ СК РФ по Вологодской области
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