Видео: На Кубани задержали убийцу 8-летней девочки, которая пропала 4 года назад

Убийца сам вывел полицию на свой след. Следком опубликовал видео, где пенсионер рассказал как убил девочку.

В Краснодарском крае задержали пенсионера, который подозревается в убийстве 8-летней девочки в 2016 году.

Региональные следственные органы СКР сообщают, что 8-летнюю девочку отчим довез поближе к дому, но потом она бесследно исчезла. Поиска ребенка не привели к результату. В конце января в соседнем селе стали появляться надписи на строениях, которые указывали, где находятся останки пропавшего 4 года назад ребенка.

Следователи выехали на указанное место, где обнаружили костные останки девочки. Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 63-летний мужчина, который рассказал, что девочка неоднократно забегала к нему во двор, где он занимался делами. Ребенок очень раздражал мужчину, и он убил ее ударом молотка по голове. После убийства, чтобы скрыть следы преступления, мужчина вывез тело девочки и закопал в поле.

На допросе мужчина признался, что надписи о местонахождении останков оставлял именно он.

В настоящее время с фигурантом проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото и видео: СУ СК РФ