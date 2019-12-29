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На Сахалине парень намеренно заразил ВИЧ-инфекцией 16-летнюю школьницу
Сегодня, 8:26
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MShaffter

На Сахалине парень намеренно заразил ВИЧ-инфекцией 16-летнюю школьницу

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Суд отправил молодого человека на 2 года в колонию.

На Сахалине завершилось слушание дела о заражении ВИЧ-инфекцией школьницы.

Региональные следственные органы сообщают, что следствие и суд признали 21-летнего мужчину виновным в умышленном заражении ВИЧ - инфекцией. Следствие установило, что молодой человек, зная, что у него ВИЧ, с апреля по июль 2019 года регулярно занимался незащищенным сексом с 16-летней школьницей. Девушке парень не рассказал о своем заболевании. Все это привело к заражению юной партнерши ВИЧ-инфекций.

Суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее: В Петербурге снизилась статистика по заболеванию ВИЧ-инфекцией

Фото:Piter.TV

Теги: вич, новости россии, новости сахалина, спид
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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