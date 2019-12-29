На Сахалине парень намеренно заразил ВИЧ-инфекцией 16-летнюю школьницу

На Сахалине завершилось слушание дела о заражении ВИЧ-инфекцией школьницы.
Региональные следственные органы сообщают, что следствие и суд признали 21-летнего мужчину виновным в умышленном заражении ВИЧ - инфекцией. Следствие установило, что молодой человек, зная, что у него ВИЧ, с апреля по июль 2019 года регулярно занимался незащищенным сексом с 16-летней школьницей. Девушке парень не рассказал о своем заболевании. Все это привело к заражению юной партнерши ВИЧ-инфекций.
Суд приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Фото:Piter.TV
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