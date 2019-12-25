В Петербурге снизилась статистика по заболеванию ВИЧ-инфекцией

В 2019 году в Петербурге зафиксировали 2870 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией.

Во вторник, 25 февраля, стало известно о том, что в Петербурге снизилась статистика по ВИЧ-инфицированным. Об этом сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По данным экспертов, в 2019 году в Петербурге зафиксировали 2870 новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, что меньше, чем в 2018 году. Также в Комитете по здравоохранению отметили, что антиретровирусную терапию получали около 24 тысяч человек.

Напомним, что в Северной столице открылись восемь центров амбулаторной онкологической помощи.

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