Десять дней в Петербурге будут снимать фильм "Аманат".

На Васильевский остров завезли снег для съемок о заложнике Николая I. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Кинокоманда построила рождественскую ярмарку и горку около здание Двенадцати коллегий СПбГУ. Специалистам пришлось "обелить" и конструкции, и растущую в феврале траву, и проезжающие экипажи. Для этого использовался искусственный снег. На Менделеевской улице также растелили ватные дорожки, а также распылили пену из спецприборов.

Фильм будет посвящен жизни сына имама Дагестана и Чечни - Джамалуддину. "Аманат" выйдет в широкий прокат не раньше конца 2020 года. Известно, что главного героя в середине XIX века Джамалуддина отдали в заложники императору. Он вырос при царском дворе и стал русским офицером. Однако после мужчину вернули на родину.

В Петербурге и пригороде съемки продлятся 10 дней. В картину также включат сцены, которые снимали в Дагестане и на территории Псковской области.

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Фото: Piter.tv

