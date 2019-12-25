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Тренера Майка Тайсона в кино сыграет Энтони Хопкинс
Сегодня, 14:44
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fvbykov

Тренера Майка Тайсона в кино сыграет Энтони Хопкинс

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Подробностями создания новой спортивной картины поделилось издание Deadline.

Стало известно, кто примет участие в съемках фильма про известного боксера Майка Тайсона. Режиссером нового проекта станет Ник Кассаветис ("Дневник памяти"), а сценарий напишет Десмонд Накано на основе книги Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство".

Роль тренера знаменитого американского боксера исполнит актер Энтони Хопкинс. Роль спортивного тренера Каса Д"Амато станет для Хопкинса первой подобной в карьере.

Съемки нового фильма планируется начать весной-летом 2020 года. Однако исполнитель главной роли еще не найден.

Теги: бокс, кино, майк тайсон, энтони хопкинс
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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