Тренера Майка Тайсона в кино сыграет Энтони Хопкинс

Подробностями создания новой спортивной картины поделилось издание Deadline.

Стало известно, кто примет участие в съемках фильма про известного боксера Майка Тайсона. Режиссером нового проекта станет Ник Кассаветис ("Дневник памяти"), а сценарий напишет Десмонд Накано на основе книги Монтиета Иллингворта "Майк Тайсон: Деньги, мифы и предательство".

Роль тренера знаменитого американского боксера исполнит актер Энтони Хопкинс. Роль спортивного тренера Каса Д"Амато станет для Хопкинса первой подобной в карьере.

Съемки нового фильма планируется начать весной-летом 2020 года. Однако исполнитель главной роли еще не найден.