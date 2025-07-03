В Петербурге задержали девушку при закладке бомбы под авто сотрудника оборонного предприятия

Расследованием занимается Следственное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, возбужден уголовные дела по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Спецслужбы задержали в Санкт-Петербурге молодую девушку в процессе установки взрывного устройства под автомобилем работника оборонного завода. Согласно сообщению ЦОС ФСБ, она оказалась гражданкой РФ, родившейся в 2002 году и выполняющей задание украинских спецслужб.

ФСБ проинформировала, что летом прошлого года девушка самостоятельно связалась с агентом украинской разведки через приложения Telegram и WhatsApp, выразив готовность участвовать в диверсионно-террористических операциях в обмен на помощь в переезде и получении европейского гражданства.

Ранее, действуя по инструкциям своего кураторов, подозреваемая нанесла антисанкционные лозунги на улицах Подмосковья и попыталась осуществить поджог железнодорожного объекта. В апреле 2025-го переехала в Северную столицу, где наблюдала за одним из сотрудников военного производства с намерением взорвать его транспорт с помощью доставленного украинского взрывного устройства.

Расследованием занимается Следственное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанной избрали меру пресечения в виде ареста. Продолжаются оперативные мероприятия и следствие для установления остальных деталей преступления, выявления возможных фактов государственной измены и поисков организаторов атаки.

Видео: ЦОС ФСБ России