Барецкий с автоматом в руках похитил девушку в Петербурге

Шоумен вместе со своим сообщником затолкнул петербурженку в машину и уехал.

Днем 15 февраля жители Петербурга сообщили об инциденте, который произошел у станции метро "Василеостровская". По словам горожан, мелкое ДТП в центре города переросло в серьезный дорожный конфликт. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что главным героем конфликта стал шоумен Стас Барецкий, который держал в руках автомат Калашникова. Свидетели сообщили, что он и его сообщник вышли из автомобиля Infiniti, вытащили девушку из Audi Q5 и затащили ее в свою машину. Далее мужчины увезли петербурженку в неизвестном направлении.

Барецкий подтвердил слова горожан. Он подчеркнул, что не раскаивается в том, что так поступил. По словам шоумена, девушка вела себя неадекватно. Она подрезала их, а потом в "форточку" начала показывать пальцы.

Мы решили её догнать и проучить, покатали ее с собой немножко, как в 90-е. Потом отпустили. Стас Барецкий

Шоумен также отметил, что автомат Калашникова был настоящим, но не заряженным. Документы на оружие у него имеются.

Ранее мы писали, что шоумен Стас Барецкий въехал на Lada Priora в трактор в Кировском районе.

Фото: ВКонтакте / UROD.RU