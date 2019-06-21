Видео: Петербургский ливень затопил больницу имени С. П. Боткина 

Вода быстро распространяется, затопило уже весь приемный покой.

В пятницу, 21 июня, петербургский ливень затопил Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Вода быстро распространяется, затопило уже весь приемный покой.

Персонал все это дело убирать не успевает отмечает корреспондент

На кадрах видно, что пол приемного покоя порыла вода в 10 сантиметров.

Отметим, что не только больницуа имени С. П. Боткина пострадала от петербургского ливня. Горожане сообщают, что "под воду уходит" также ТК на Дыбенко.

Кроме того, на Лиговском проспекте машины превратились в подобие подлодок.

Ранее мы сообщали о том, что в пятницу на Петербург обрушатся ливни и грозы.

Видео:Pite.TV, фото:дтп и чп петербург/вк