Видео: Петербургский ливень затопил больницу имени С. П. Боткина 

В пятницу, 21 июня, петербургский ливень затопил Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Вода быстро распространяется, затопило уже весь приемный покой.
Персонал все это дело убирать не успевает
отмечает корреспондент
На кадрах видно, что пол приемного покоя порыла вода в 10 сантиметров.
Отметим, что не только больницуа имени С. П. Боткина пострадала от петербургского ливня. Горожане сообщают, что "под воду уходит" также ТК на Дыбенко.
Кроме того, на Лиговском проспекте машины превратились в подобие подлодок.
Ранее мы сообщали о том, что в пятницу на Петербург обрушатся ливни и грозы.
Видео:Pite.TV, фото:дтп и чп петербург/вк
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