В пятницу на Петербург обрушатся ливни и грозы

Осадков стоит ждать во второй половине дня.

С запада к Петербургу приближается атмосферный фронт, который принесет с собой ливни с грозами. Об этом написал специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook .

Осадки обрушатся на Северную столицу во второй половине дня. Временами небо будет закрывать грядой мощных облаков. При этом температура воздуха в пятницу, 21 июня, останется высокой. В этот день столбик термометра будет показывать плюс 27-29 градусов. Порывы ветра достигнуть 4-9 м/с. При грозе возможно усиление ветра. Атмосферное давление понизиться до 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что жара покинет Петербург уже в выходные.

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