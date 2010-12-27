Жара покинет Петербург уже в выходные

В субботу и воскресенье ожидается до плюс 22 градусов.

Наступивший в четверг антициклон покинет Петербург к выходным. Сегодня и завтра, 20 и 21 июня, в городе на Неве еще будет жарко, но уже в субботу и воскресенье похолодает. Об этом сообщил синоптик центра "Фобос" Михаил Леус в своем Facebook.

По информации специалиста, в четверг ожидается до плюс 28 градусов тепла. Ветер подует с запада со скоростью 2-7 м/с. В пятницу столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов, однако вероятны дожди и ливни, после которых к субботе похолодает до 23 градусов тепла. В воскресенье, 22 июня, ожидается такая же температура.

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