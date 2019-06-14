В Пушкине черная "Ауди" влетела в кассы магазина

В пятницу, 14 июня, в городе Пушкин черная "Ауди" въехала в магазин "Перекрёсток" . Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Инцидент произошел на Сапёрной улице. По предварительным данным, пострадала 14-летняя девочка. По словам очевидцев, у ребнка перелом ноги. О других пострадавших пока нет никакой информации.
В Городе Пушкин автомобиль въехал в кассы магазина. Вроде даже не пьяный
сказано в сообщении
На кадрах видно, что автомобиль миновал стеклянную витрину и "финишировал" прямо в кассу. Место кассира буквально оказалось прямо под колесами дорогой иномарки.
На месте ожидают медиков и соответствующие службы.
Ранее мы сообщали о том, что приют "Брошенный ангел" остался без кормов и лекарств после пожара.
Фото:дтп и чп петербург/вк
Видео:Piter.TV
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