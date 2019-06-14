В Пушкине черная "Ауди" влетела в кассы магазина

По предварительным данным, пострадала 14-летняя девочка.

В пятницу, 14 июня, в городе Пушкин черная "Ауди" въехала в магазин "Перекрёсток" . Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на Сапёрной улице. По предварительным данным, пострадала 14-летняя девочка. По словам очевидцев, у ребнка перелом ноги. О других пострадавших пока нет никакой информации.

В Городе Пушкин автомобиль въехал в кассы магазина. Вроде даже не пьяный сказано в сообщении

На кадрах видно, что автомобиль миновал стеклянную витрину и "финишировал" прямо в кассу. Место кассира буквально оказалось прямо под колесами дорогой иномарки.

На месте ожидают медиков и соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что приют "Брошенный ангел" остался без кормов и лекарств после пожара.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Видео:Piter.TV