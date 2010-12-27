Приют "Брошенный ангел" остался без кормов и лекарств после пожара

Сотрудники заведения просят помощи у петербуржцев.

Утром 14 июня в приюте для животных "Брошенный ангел" на Кожевенной линии, 1, произошел пожар. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров и уничтожил склад и другие хозяйственные помещения, где хранилась еда для кошек и собак, а также лекарства. Об этом сообщили сотрудники приюта в социальных сетях, попросив помощи у горожан.

"Полностью уничтожены запасы кормов, лекарств и другого необходимого! Сейчас очень нужна ваша помощь, чтобы восстановить запасы!" – написали погорельцы в своей группе "ВКонтакте".

Сообщение о возгорании поступило около 11:30. С огнем боролись 37 пожарных. Никто из людей и животных не пострадал — 300 кошек и 7 собак успели вовремя эвакуировать. Арендодатель взял на себя ремонт сгоревшего помещения.

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Фото: ВКонтакте / МЧС Санкт-Петербург