Видео: на Синопской набережной сгорел дом купца Фролова

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 26 человек личного состава.

На Синопской набережной произошел пожар в доме купца Фролова (архитектор В. Ф. фон Геккер). Огонь охватил весь первый этаж здания. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Пожарные пытались вскрыть входную дверь, но не получилось, и тогда срезали решетки на окнах. Очевидцы пожара подозревают, что это мог быть поджог. Дом купца Фролова находится между бизнес центром Sinop (Синопская, 22) и домом И. Д. Воденикова (Синопская, 26), который в 2001 г. был включён КГИОПом в перечень объектов, представляющих историческую и культурную ценность.

По данным МЧС, 14 июня в 02:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Синопская наб., дом 24, литера Д. В капитально ремонтируемом трехэтажном здании происходило горение обстановки на трех этажах на общей площади 170 м.кв. В 04:15 пожар локализован, сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 7 единиц техники и 26 человек личного состава.

В 60-е гг. XIX века на этом месте стоял деревянный дом с каменным низом, принадлежавший купцу 2-й гильдии М. А. Пойгину. Для нового владельца купца М. Т. Фролова архитектор В. Ф. фон Геккер возвел каменный дом, а во дворе жилые и хозяйственные флигели.Купец проживал там с семьей и там же торговал кулями, мешками веревками. Семья Фроловых владела домом до 1917 года.

В День России очевидцы засняли на видео черный дым в районе Сестрорецка.

Фото и видео: Piter.TV