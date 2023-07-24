На Синопской набережной стартовала реконструкция тепломагистрали

Реконструкция повысит надежность теплоснабжения 40 зданий Центрального района.

На Синопской набережной, между проспектом Бакунина и улицей Моисеенко, специалисты "Теплосети" начали реконструкцию тепломагистрали. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 13 декабря.

Тепловая сеть проходит по территории Центральной ТЭЦ. Сам проект реализуют в два этапа: сначала теплоэнергетики построят 416 метров временной теплосети для подачи тепла жителям в период реконструкции, а после – приступят к замене основного участка тепломагистрали. Потом участки теплопроводов "1-я Синопская" и "Синопская перемычка" соединят в новой тепловой камере.

Реконструкция повысит надежность теплоснабжения 40 зданий Центрального района, среди них – 16 жилых домов и два детских учреждения. Работы планируют завершить в IV квартале 2027 года.

А всего за 5 лет в Петербурге хотят заменить 500 километров трубопроводов.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"