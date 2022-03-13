Через месяц заработает новый корпус детсада №144 на Синопской набережной

К сентябрю текущего года откроется новый корпус детского сада №144 на Синопской набережной в Петербурге с соляной пещерой, спортивным залом и интерактивным планетарием. Об этом 2 августа рассказали в пресс-службе Смольного.
За ходом реконструкции здания на Синопской набережной проследил губернатор города. В корпусе разместят три дополнительные группы. Основная площадка сада находится на Новгородской улице, где работают шесть групп детей.
В здании предусмотрены кабинеты робототехники, творчества, изучения космоса с планетарием, соляная пещера, спортивный и музыкальный залы.
Здесь строится жилье, и не было места для детского садика. Тем не менее, мы нашли возможность создать его – реконструировать помещения, приспособить их под детский сад на 60 мест.
Губернатор Петербурга
Ранее на Piter.TV: на Ленинском проспекте в Петербурге к 2029 году построят детский сад.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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