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Через месяц заработает новый корпус детсада №144 на Синопской набережной
Вчера, 22:59
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Через месяц заработает новый корпус детсада №144 на Синопской набережной

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В корпусе разместят три дополнительные группы.

К сентябрю текущего года откроется новый корпус детского сада №144 на Синопской набережной в Петербурге с соляной пещерой, спортивным залом и интерактивным планетарием. Об этом 2 августа рассказали в пресс-службе Смольного. 

За ходом реконструкции здания на Синопской набережной проследил губернатор города. В корпусе разместят три дополнительные группы. Основная площадка сада находится на Новгородской улице, где работают шесть групп детей. 

В здании предусмотрены кабинеты робототехники, творчества, изучения космоса с планетарием, соляная пещера, спортивный и музыкальный залы.

Здесь строится жилье, и не было места для детского садика. Тем не менее, мы нашли возможность создать его – реконструировать помещения, приспособить их под детский сад на 60 мест.

Губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: на Ленинском проспекте в Петербурге к 2029 году построят детский сад.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: новый корпус детсада, синопская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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