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На Ленинском проспекте в Петербурге к 2029 году построят детский сад
Сегодня, 20:51
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На Ленинском проспекте в Петербурге к 2029 году построят детский сад

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В саду на 130 мест будет собственный бассейн.

В рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства одобрено целевое предоставление инвестору земельного участка площадью более 5 тыс. "квадратов" для строительства детского сада на Ленинском проспекте в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 8 июля. 

В саду на 130 мест будет собственный бассейн, а само учреждение станет частью инфраструктуры нового жилого квартала.

Объект намерены построить к февралю 2029 года. По окончании работ инвестор передаст его в собственность Петербурга.

Сегодня инвесторы строят большую часть детских садов, школ, поликлиник, офисов семейного врача, которые вводятся в городе. Благодаря новым подходам, в этом году мы ликвидируем дефицит детских садов и школ.

Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе Петербурга в 2024 году заработают пять школ и 10 детских садов.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: ленинский проспект, новый детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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