На Ленинском проспекте в Петербурге к 2029 году построят детский сад

В саду на 130 мест будет собственный бассейн.

В рамках рабочего совещания губернатора Петербурга с членами городского правительства одобрено целевое предоставление инвестору земельного участка площадью более 5 тыс. "квадратов" для строительства детского сада на Ленинском проспекте в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 8 июля.

В саду на 130 мест будет собственный бассейн, а само учреждение станет частью инфраструктуры нового жилого квартала.

Объект намерены построить к февралю 2029 года. По окончании работ инвестор передаст его в собственность Петербурга.

Сегодня инвесторы строят большую часть детских садов, школ, поликлиник, офисов семейного врача, которые вводятся в городе. Благодаря новым подходам, в этом году мы ликвидируем дефицит детских садов и школ. Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе Петербурга в 2024 году заработают пять школ и 10 детских садов.

Фото: пресс-служба Смольного