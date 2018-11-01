В Приморском районе Петербурга в 2024 году заработают пять школ и 10 детских садов

Школа-детсад на Глухарской улице, 18, – одна из пяти новых школ, которые заработают в этом районе.

Губернатор Петербурга проверил готовность к новому учебному году второго корпуса школы №165 в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Школа-детсад на Глухарской улице, 18, – одна из пяти новых школ, которые заработают в 2024 году в этом районе. Она откроется 1 сентября.

Всего в 2024 году в Приморском районе мы откроем 15 новых образовательных учреждений – пять школ и 10 детских садов. В этом году практически ликвидируем накопленный дефицит социальной инфраструктуры и уже в следующем перейдем к реконструкции старых школ 70-х и 80-х годов. Такая программа уже составлена. Губернатор Петербурга

В настоящее время готовность объекта составляет 95%. Учреждение рассчитано на 290 мест.

В здании школы предусмотрены два бассейна, три спортивных зала, актовый зал, столовая, библиотека. Также сделаны учебно-производственные мастерские столярного, слесарного дела и технологии обработки текстильных материалов. На территории учебного заведения расположены две теплицы-оранжереи, в которых школьники уже со второго класса смогут проводить экологические проектно-исследовательские работы.

Ранее на Piter.TV: в сентябре в ЖК "Каменка" заработает школа на 825 мест.

Фото: пресс-служба Смольного