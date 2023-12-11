В сентябре в ЖК "Каменка" заработает школа на 825 мест

Районная администрация оснастила четырехэтажное здание необходимым оборудованием.

К сентябрю 2024 года в жилом комплексе "Каменка" в Приморском районе Петербурга откроется школа на 825 мест.

По информации портала "Строительный Петербург", школу построили на средства инвестора ГК "ЦДС". Районная администрация оснастила четырехэтажное здание необходимым оборудованием: пищеблоком с обеденным залом, медицинским кабинетом, гардеробной, актовым и спортивным залами, библиотекой, учебными классами, кружками, мастерскими и лабораторными кабинетами, а также двумя бассейнами.

На территории школы также расположены футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, зона для занятий легкой атлетикой, игровые и места для отдыха. Учебное учреждение находится под видеонаблюдением, вход в здание возможен только по электронному ключу или с разрешения охраны.

Реализация проектов по строительству социальных объектов является одним из главных приоритетов губернатора Петербурга. В городе активно строятся школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты, способствующие улучшению качества жизни местных жителей.

В частности, накануне стало известно о том, что у станции метро "Пионерская" появится новая школа на 1,5 тыс. учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"