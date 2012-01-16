У станции метро "Пионерская" появится новая школа на 1,5 тыс. учеников

В здании школы оборудуют актовый зал с эстрадой на 900 мест, библиотеку с читальным залом, столовую с обеденным залом на 750 мест и медицинский кабинет.

Компания "Мегалит – Охта Групп" получила официальное разрешение на строительство школы рядом со станцией метро "Пионерская". Новое учебное заведение, рассчитанное на 1,5 тыс. учеников, будет расположено в центре жилого комплекса "Приморский квартал", информирует портал "Строительный Петербург".

Школа будет состоять из 3-4 этажей и займет площадь около 36 тыс. кв. м. В ней будут отдельные блоки для начальной и средней школы, каждый из которых будет иметь свой вход. Всего запланировано 60 классов, рассчитанных на 25 учеников каждый.

В здании школы оборудуют актовый зал с эстрадой на 900 мест, библиотеку с читальным залом, столовую с обеденным залом на 750 мест и медицинский кабинет. Также предусмотрены специализированные классы для изучения иностранных языков, мастерские по работе с металлом и деревом, а также кабинеты домоводства.

На территории школы будут расположены спортивные объекты, включая футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также зоны для отдыха учащихся. Планируется обустройство площади перед входом в образовательное учреждение для проведения массовых мероприятий. Новая школа будет построена по индивидуальному проекту и гармонично впишется в окружающую застройку.



В 2024 году город планирует ввести в эксплуатацию 36 новых школ и один объект совмещенного образования. Из них 26 объектов образования и один совмещенный объект будут построены за счет инвестиций.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском проспекте построят общественно-деловой центр.

Фото: КГА