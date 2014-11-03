На Московском проспекте построят общественно-деловой центр

В здании будет подземный гараж.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облик многофункционального общественно-делового центра с подземным гаражом. Он будет находиться на Московском проспекте, дом 65, литера Э. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Здание имеет переменную этажность. Масштаб, ритм и уникальность образа создается зубчатыми элементами, рассеченными поясами. Здание соединено с брандмауэром соседнего дома.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга также согласовал архитектурно-градостроительный облик бизнес-инкубатора в Пушкине на территории технологической долины ИТМО ХАЙПАРК.

Фото: КГА