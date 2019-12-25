Представлен облик бизнес-инкубатора на территории ИТМО ХАЙПАРК

Здание спроектировано в современном стиле с применением на фасадах панорамного структурного остекления.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал облик бизнес-инкубатора в Пушкине. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Объект расположится на Киевском шоссе, участок 33 (юго-восточнее д.147 литера А по Пулковскому шоссе).

Проектом предусматривается строительство бизнес-инкубатора с организацией соответствующих производственных и административно-офисных помещений на территории технологической долины ИТМО ХАЙПАРК. Здание спроектировано в современном стиле с применением на фасадах панорамного структурного остекления и декоративных элементов, выполненных под цвет и фактуру брашированного металла бронза и латунь.

На намыве в акватории Невской Губы построят ФОК с катком.

Фото: КГА