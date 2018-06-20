  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:00
353
lesjasap
Код вставки плеера

На трассе Петродворец-Кейкино произошло смертельное ДТП

0 0

Петербуржец снял на видео, как "Хендай" врезается в "Тойоту" на встречке.

Под Санкт-Петербургом вечером 27 марта произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали очевидцы. Две иномарки столкнулись на трассе Петродворец-Калейкино. На место вызвали сотрудников ГИБДД по региону.

Отметим, что авария произошла на восьмом километре дороги. По данным правоохранительных органов, водитель "Хендая" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался с "Тойотой". Свидетелю событий удалось зафиксировать на видео момент столкновения.

В результате инцидента погиб 53-летний мужчина, управлявший "Хендаем". Он скончался на месте. Автоледи из "Тойоты" госпитализирована в средней степени тяжести.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Местоположение на карте:

Теги: авария, гостилицкое шоссе, клейкино, тойота, хендай
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Оставить комментарий