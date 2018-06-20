У Политехнического университета поймали енотовидную собаку

Животное отправили в центр помощи "Велес".

Днем 28 марта сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета поймали енотовидную собаку, которая разгуливала возле одного из корпусов учебного учреждения. В сети появилось видео с места событий.

Енотовидную собаку выманили из подвала Политеха. Ее доставили в центр помощи диким животным "Велес". Там найденыша осмотрели ветеринары.

"Это мальчик, вес 5,6 кг. Хорошо, что отвезли сегодня, завтра бы не было ветеринара там", — написали сотрудники Политехнического университета "ВКонтакте".

Ранее мы писали, что по коридорам Политеха гулял страус эму.

Фото, видео: ВКонтакте / Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб