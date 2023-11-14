Видеоловушка Нижне-Свирского заповедника засняла енотовидную собаку

Немного постояв, собака убежала по своим делам.

Видеоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника, который расположен в Ленобласти, засняла енотовидную собаку. Кадрами поделились в пресс-службе организации 26 сентября.

Судя по кадрам, сначала животное посмотрело прямо в камеру, после чего начало издавать свойственные ему звуки – протяжный писк. Немного постояв, собака убежала по своим делам.

Ранее посетителей заповедника впечатлила серьезная жаба. Она грелась на солнышке.

Видео: пресс-служба Нижне-Свирского государственного заповедника