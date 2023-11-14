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Видеоловушка Нижне-Свирского заповедника засняла енотовидную собаку

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Немного постояв, собака убежала по своим делам.

Видеоловушка Нижне-Свирского государственного заповедника, который расположен в Ленобласти, засняла енотовидную собаку. Кадрами поделились в пресс-службе организации 26 сентября. 

Судя по кадрам, сначала животное посмотрело прямо в камеру, после чего начало издавать свойственные ему звуки – протяжный писк. Немного постояв, собака убежала по своим делам.

Ранее посетителей заповедника впечатлила серьезная жаба. Она грелась на солнышке. 

Видео: пресс-служба Нижне-Свирского государственного заповедника

Теги: енотовидная собака, нижне-свирский государственный заповедник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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