Серьезная жаба в Нижне-Свирском заповеднике впечатлила посетителей

Оказалось, что это представительница самого крупного вида жаб в Европе.

На территории Нижне-Свирского государственного заповедника (Ленинградская область) обитает большое количество земноводных и краснокнижных птиц. Замечали там и других животных, особенно прославился медведь-танцор, весело отплясывающий возле дерева. В этот же раз посетителей поразила "очень серьезная серая жаба".

Фотографию сделала гостья заповедника Маргарита Лебедь. Ей удалось запечатлеть портрет рыжеглазой серой жабы, которая пригрелась в зеленой траве под лучами солнца.

"Не иначе, президентский жабий" написал в шутку один из подписчиков

Отметим, что на фотографии представительница самого крупного вида жаб в Европе. Вероятно она уже приступила к набору веса, чтобы благополучно пережить зиму в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что над Нижне-Свирском заповеднике заметили летящего чебурашку.

Фото: ВКонтакте / Нижне-Свирский государственный заповедник