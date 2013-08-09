Медведь устроил танцы у дерева в заповеднике Ленобласти и попал на видео

В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области попал медведь. Сотрудники поделились занимательным видео со своими подписчиками.
Неугомонный танцор!
Нижне-Свирский государственный заповедник
Как отметили специалисты, молодой медведь регулярно отмечается у чесального дерева. Косолапый неустанно устраивает свои "танцы" и днём, и ночью.
Ранее в Башкирии в фотоловушку нацпарка попал медвежонок-альбинос.
Видео: Нижне-Свирский государственный заповедник
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