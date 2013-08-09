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Медведь устроил танцы у дерева в заповеднике Ленобласти и попал на видео

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Как отметили специалисты, молодой медведь регулярно отмечается у чесального дерева. 

В фотоловушку Нижне-Свирского заповедника в Ленинградской области попал медведь. Сотрудники поделились занимательным видео со своими подписчиками. 

Неугомонный танцор!

Нижне-Свирский государственный заповедник

Как отметили специалисты, молодой медведь регулярно отмечается у чесального дерева. Косолапый неустанно устраивает свои "танцы" и днём, и ночью.

Ранее в Башкирии в фотоловушку нацпарка попал медвежонок-альбинос.

Видео: Нижне-Свирский государственный заповедник

Теги: медведь, нижне-свирский государственный заповедник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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