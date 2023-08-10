В Башкирии на фотоловушку нацпарка попал медвежонок-альбинос

Специалисты рассказали об особенностях дикого зверя.

Фотоловушка, расположенная в национальном парке "Башкирия" зафиксировала медвежонка необычного белого окраса. По мнению местных специалистов, данный хищник принадлежит к привычному в регионе виду бурых медведе, однако он был рожден альбиносом из-за нехватки пигмента в шерсти и коже. На внешний вид зверю около двух лет.

Несмотря на светлую шерсть, этот косолапый - представитель распространенного в республике вида "бурый медведь". Из-за недостатка в шерсти и коже пигмента меланина медвежонок родился альбиносом. заявлние парка

На кадрах медвежонок пьет воду из ручья, а также обнюхивает деревья и осматривает территорию. Специалист заметили, что альбатросы очень редки. Они уверены, что родители такого медвежонка имеют привычный бурый окрас. Видеоролик с детенышем подобного цвета в национальном парке появился впервые. При этом обычно животные-альбиносы имеют розовые носы, в то время как в кадре у зверя виден черный нос.

Достоверно сложно сказать, почему так. Но мы уверены, что родители у него обычного коричневого цвета. Большого медведя белого цвета мы бы точно заметили Владимир Кузнецов, директор национального парка

В Министерстве по экологии в республики заметили, что на территории региона обитает около двух тысяч медведей. В нацпарке "Башкирия" фиксируется самая высокая плотность бурого медведя из-за кормовой базы и статуса особо охраняемой природной земли, на которой запрещена охота.

Медведь вышел на прогулку недалеко от жилых домов в Тихвине.

Фото и видео: Пресс-служба национального парка "Башкирия"