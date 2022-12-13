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Медведь вышел на прогулку недалеко от жилых домов в Тихвине

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Косолапый обозревал окрестности на Плаунской улице и даже залез на дерево.

Житель Тихвина заметил медведя на прогулке. Косолапый обозревал окрестности на Плаунской улице вблизи жилых домов. Видеозапись с диким животным появилась в соцсетях.

Судя по кадрам, медведь внимательно осматривал свои владения: он пристально посмотрел в сторону камеры, а затем продолжил свой путь.

Во время променада мишка решил залезть на дерево. Он легко покорил высоту, цепляясь за ветки, и оказался на самой верхушке.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга поселилась упитанная серая тюленька.

Видео: ВКонтакте / Подслушано | Тихвин

Теги: ленинградская область, медведи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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