Видео: на Сестрорецкой улице загорелось общежитие

На месте пожара работают 18 единиц техники и 65 человек личного состава.

В четверг, 28 марта, на севере Санкт-Петербурге загорелось здание общежития. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП".

По словам свидетелей, пожар случился в здании номер 6 на Сестрорецкой улице. По данным МЧС звонок о пожаре поступил на пульт дежурного в 12:20. Прибывшие на место спасатели присвоили пламени второй уровень опасности. На месте пожара работают 18 единиц техники и 65 человек личного состава, а также медики. Людей из здания эвакуировали. По предварительной информации двоих пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом.

Причины возгорания уточняются. Установлено, что в жилом четырехэтажном доме загорелась комната. Ранее на Piter.TV: Пожар на Сердобольской тушили 110 человек

Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"