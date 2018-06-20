Пожар на Сердобольской тушили 110 человек

Спасатели присвоили пламени второй номер сложности.

Накануне в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелось административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме номер 64 по Сердобольской улице поступило на пульт дежурного 20:45. Прибывшие на место происшествия спасатели присвоили пламени второй номер сложности. Огонь тушили в течение часа. В ликвидации возгорания принимали 110 человек и 25 единиц техники, в том числе 54 человека и 11 единиц техники от МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало. Ранее на Piter.TV: ФСБ обыскивает офис "Церкви саентологии" в Петербурге

Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"