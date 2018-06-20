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Пожар на Сердобольской тушили 110 человек
Сегодня, 12:25
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Rybka123

Пожар на Сердобольской тушили 110 человек

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Спасатели присвоили  пламени второй номер сложности.

Накануне в Калининском районе Санкт-Петербурга загорелось административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме номер 64 по Сердобольской улице поступило на пульт дежурного 20:45. Прибывшие на место происшествия спасатели присвоили  пламени второй номер сложности. Огонь тушили в течение часа. В ликвидации возгорания принимали 110  человек и 25 единиц техники, в том числе 54 человека и 11 единиц техники от МЧС. Сообщений о пострадавших не поступало.Ранее на Piter.TV: ФСБ обыскивает офис "Церкви саентологии" в Петербурге
Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Теги: мчс, сердобольская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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