Мужчина пришёл в себя, а затем отправился домой.

В понедельник, 17 мая, в Выборгском районе из воды вытащили пьяного петербуржца. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. Инцидент произошёл на перекрёстке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Сердобольской в Лесотехническом парке.

Известно, что вечером в 16:25 в экстренные службы поступило сообщение о мужчине в воде в Лесотехническом парке. На место инцидента прибыли оперативники, которые увидели мужчину на половину в воде. Они вытащили петербуржца на берег, который, в свою очередь, находился в сильном алкогольном опьянении. На месте происшествия бригада скорой помощи осмотрела мужчину, который был в сознании. Чуть позже они отпустили его домой.

Ранее мы писали, что пьяная петербурженка выступила в роли регулировщика на пересечении улицы Некрасова и Литейного.

Фото: pixabay.com