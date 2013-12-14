Его привлекли к уголовной ответственности по статье "хулиганство".

В Москве пьяный мужчина угрожал прохожим саблей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел около одного из домов по Пятницкому шоссе. Злоумышленник подошел к группе граждан и неожиданно достал из ножен саблю. Он стал высказывать в их адрес угрозы применения насилия и физической расправы.

Мужчину задержали и передали правоохранителям. По его словам, он таким странным образом пытался познакомиться с девушкой. Его привлекли к уголовной ответственности по статье "хулиганство".

Ранее мы сообщали, что задержан курьер, похитивший у москвички более 15 млн рублей.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ