Задержан курьер, похитивший у москвички более 15 млн рублей

Полиция арестовала посыльного мошенников в российской столице.

Российские правоохранительные органы задержали посыльного мошенников, похитившего у жительницы столицы страны свыше 15 млн рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления полиции. Известно, что с заявлением в МВД обратилась 69-летняя пенсионерка. Она рассказала, что с ней через сообщения в мессенджере связался якобы партнёр её покойного супруга. Он предупредил потерпевшую о тои, что вскоре ей поступит звонок от сотрудника полиции, и ей необходимо будет выполнять его указания.

Некий мужчина позвонил и сообщил пожилой женщине, что все её денежные средства, хранящиеся на счетах, в опасности. Под предлогом обеспечения их сохранности незнакомец убедил москвичку обналичить и передать средства курьеру, а ещё более 1 млн рублей – самостоятельно перевести на "безопасный счёт". пресс-служба МВД РФ по Москве

Лишившись своих накоплений, пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила 16,3 млн рублей. Сотрудники правопорядка смогли задержать на Большом Сергиевском переулке 27-летнего подозреваемого, который забрал у потерпевшей крупную денежную сумму. Мужчина откликнулся в сети Интернет на предложение о заработке в качестве курьера. В качестве задания работодатель попросил сотрудника встретиться с 69-летней женщиной и забрать у неё более 15 млн рублей. Затем курьер сконвертировал похищенные денежные средства в криптовалюту и перечислил её на чужие электронные кошельки. За преступление он получил небольшую часть денег. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

Перед сахалинским судом предстанет 28-летний уроженец ближнего зарубежья, обвиняемый в браконьерстве.

Фото и видео: МВД медиа