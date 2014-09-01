Перед сахалинским судом предстанет 28-летний уроженец ближнего зарубежья, обвиняемый в браконьерстве

В Россию обвиняемый прибыл из Киргизии.

Российские правоохранительные органы на территории Сахалина задержали нелегального мигранта из страны Ближнего Зарубежья, оказавшегося браконьером. Известно, что 28-летний иностранец предстанет перед местной судебноц инстанцией. Подозреваемого сотрудники полиции поймали в июле текущего года в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Путина-2024" по Корсаковскому городскому округу в тот момент, когда он добывал рыбу в запрещённом для промысла месте. Для осуществления противоправной деятельности подозреваемый использовал для недозволенное орудие лова. У злоумышленника не было разрешения на добычу водных биологических ресурсов.

При помощи спиннинга, оснащённого леской и металлическим тройником, так называемой "кошкой", он выловил 57 горбуш в устьевой зоне реки Очепухи в районе села Лесного, одном из миграционных путей к местам нереста рыбы лососевых видов. пресс-служба МВД РФ

Противоправными действиями мигрант причинил ущерб Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну на сумму в 109 тысяч рублей. В его отношении ведется уголовное дело по части 1 статье 256 УК РФ. Оперативники установили, что молодой человек приехал на территорию страны из Киргизии, однако срок его пребывания в России уже истек. В отношении обвиняемого дополнительно составлен административный протокол по части 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Судебнпая инстанция решила в выдворить иностранца за пределы РФ. Сейчас фигурант расследования находится в Центре временного содержания, где он пробудет до момента вынесения решения по уголовному делу о браконьерстве.

В Курортном районе полицейские гонялись за нетрезвым водителем.

Фото и видео: МВД Медиа