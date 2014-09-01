В Курортном районе полицейские гонялись за нетрезвым водителем

Пришлось стрелять по колёсам автомобиля.

Ночью 28 августа сотрудники ДПС гонялись по Курортному району Петербурга за пьяным водителем на иномарке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе патрулирования на Приморском шоссе наряд ДПС попытался остановить автомобиль Kia Spectra, двигавшийся с явным превышением скорости. Однако требования полицейских водитель иномарки проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Полицейскими было организованно преследование нарушителя. На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке лихач не реагировал. Для остановки нарушителя стражи правопорядка применили табельное оружие. Полицейские сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельные по колесам, в результате чего у дома 10 по Транспортной улице в Сестрорецке автомобиль был блокирован и остановлен.

За рулем Kia находился 39-летний житель поселка Малое Верево, ранее неоднократно судимый. У мужчины были явные признаки опьянения. Водитель управлял автомобилем без прав и ранее никогда не получал водительского удостоверения. Он в этот же день купил автомобиль и решил его "обкатать" в нетрезвом состоянии. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

Жителя Гатчинского района привлекли к административной ответственности по 4 статьям КоАП РФ.

В начале августа в Ленобласти с погоней задержали подростка-лихача на "Жигулях".

Видео: МВД