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Пьяный мужчина стрелял на Северном проспекте
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Пьяный мужчина стрелял на Северном проспекте

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Дебошир произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета.

В Калининском районе мужчина стрелял из пистолета. Инцидент произошел 29 августа в 21:44 у дома № 89 по Северному проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

На место случившегося прибыли правоохранители. Возле дома они задержали пьяного горожанина. Именно он стал подозреваемым в хулиганстве. Полицейские доставили в отделение 36-летнего мужчину. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, дебошир произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета.

Ранее мы писали, что  в магазине на Васильевском острове мужчина напал на 13-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, полиция, пьяный мужчина, северный проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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