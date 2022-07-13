Пьяный мужчина стрелял на Северном проспекте

Дебошир произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета.

В Калининском районе мужчина стрелял из пистолета. Инцидент произошел 29 августа в 21:44 у дома № 89 по Северному проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место случившегося прибыли правоохранители. Возле дома они задержали пьяного горожанина. Именно он стал подозреваемым в хулиганстве. Полицейские доставили в отделение 36-летнего мужчину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, дебошир произвел выстрел в воздух из охолощенного пистолета.

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Фото: Piter.tv