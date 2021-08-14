На Сердобольской улице вспыхнула "Газель"

Пожарным удалось справиться с пожаром за две минуты, в 20:04 огонь был потушен.

В Приморской районе Петербурга вечером в субботу, 14 августа, вспыхнула маршрутка "Газель". Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.

Как рассказали в МЧС, пожар произошел на Сердобольской улице, 32. От машины остался только металлический корпус "в автомобиле марки "Газель" сгорели сгораемые части", передают спасатели.

Пожарным удалось справиться с пожаром за две минуты, в 20:04 огонь был потушен. В ликвидации пожара участвовали девять спасателей и 2 единицы техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Курортном районе загорелась баня. Известно, что рубленая баня была размером 4х4, горела вся обстановка.

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