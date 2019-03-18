Известно, что рубленая баня была размером 4х4, горела вся обстановка.

В субботу утром, 14 августа, в Курортном районе загорелась баня. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Вечером в Зеленогорске на переулке Деповский в доме 4 начался пожар. По информации спасателей, информация о возгорании поступила в 17:52. Известно, что рубленая баня была размером 4х4, горела вся обстановка. Что стало причиной пожара не сообщается. В 18:34 огонь был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

В тушении огня участвовали 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Ранее на улице Белы Куна на третьем этаже жилого дома сгорел балкон.

Фото: pexels