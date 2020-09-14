На улице Белы Куна на третьем этаже жилого дома сгорел балкон

Nакже на четвертом этаже обгорела облицовка двух балконов.

В субботу утром, 14 августа, во Фрунзенском районе загорелся балкон жилого дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

По информации спасателей, пожар начался в жилом доме № 20, корпус 1 по улице Белы Куна. Там загорелся балкон третьего этажа, также на четвертом этаже обгорела облицовка двух балконов. Информация о пожаре поступила в 11:20. Через 16 минут в 11:36 огонь был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

В тушении огня участвовали 17 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал, что на территории бывшего завода "Красный Треугольник" произошел пожар.

Фото: Piter.tv