Петербуржец распылил семикласснику в лицо газовый баллончик в конфликте на Белы Куна

Мужчину задержали, составлен административный протокол.

Правоохранители Фрунзенского района задержали мужчину, который применил в ходе конфликта с семиклассником перцовый баллончик. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 20 марта обратился 14-летний юноша, заявивший о том, что неизвестный около дома 3 по улице Белы Куна распылил ему в лицо газовый баллончик. На месте обнаружили 36-летнего злоумышленника и еще двух ровесников потерпевшего. Всех доставили в отдел.

После опроса подростков передали родителям, а в отношении мужчины составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан пассажир, распыливший газовый баллончик в лицо кондуктору на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV