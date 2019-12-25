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Петербуржец распылил семикласснику в лицо газовый баллончик в конфликте на Белы Куна
Сегодня, 10:59
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Петербуржец распылил семикласснику в лицо газовый баллончик в конфликте на Белы Куна

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Мужчину задержали, составлен административный протокол.

Правоохранители Фрунзенского района задержали мужчину, который применил в ходе конфликта с семиклассником перцовый баллончик. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 20 марта обратился 14-летний юноша, заявивший о том, что неизвестный около дома 3 по улице Белы Куна распылил ему в лицо газовый баллончик. На месте обнаружили 36-летнего злоумышленника и еще двух ровесников потерпевшего. Всех доставили в отдел. 

После опроса подростков передали родителям, а в отношении мужчины составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан пассажир, распыливший газовый баллончик в лицо кондуктору на юге Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: газовый баллончик, улица белы куна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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