18-летнего петербуржца арестовали за нападение с перцовым баллончиком на подростка
Сегодня, 11:42
В прошлом году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В Кировском районе Петербурга оперативники задержали 18-летнего юношу, который с перцовым баллончиком напал на подростка у кафе на проспекте Ветеранов. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 июля поступила телефонограмма о том, что 11 июля около шести часов вечера от дома 36 по проспекту Ветеранов с химическим ожогом глаз был госпитализирован 16-летний житель Фрунзенского района. Медикам пострадавший рассказал, что у кафе на него напала группа неизвестных, один из которых брызнул ему в лицо из перцового баллончика.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По подозрению в этом преступлении 9 августа по улице Лёни Голикова задержан 18-летний житель Петербурга. Задержанному избрана мера пресечения – арест. В прошлом году фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

На Просвещения подросток выстрелил из светошумового пистолета в мужчину из-за замечания о шуме.

Фото: Piter.tv

