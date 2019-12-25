Пассажир молотком разбил стекло в автобусе на Ветеранов

Полицейские задержали агрессивного пассажира автобуса. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям накануне поступила информация о неадеквате в салоне общественного транспорта на проспекте Ветеранов. Мужчина спровоцировал конфликт с водителем, после чего разбил стекло двери молотком. Управлявший автобусом получил незначительные телесные повреждения.

Злоумышленником оказался 40-летний местный житель. Его доставили в отдел, молоток изъят.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы задержали рецидивиста, повредившего имущество гостиницы на проспекте Шаумяна. Мужчина после распития алкоголя, используя в качестве орудия стул, разбил две лампы и люстру.

