Росгвардейцы задержали рецидивиста, повредившего имущество гостиницы на Шаумяна
Сегодня, 14:58
Росгвардейцы Красногвардейского района задержали 36-летнего дебошира, который устроил погром в номере отеля на проспекте Шаумяна. Инцидент произошел 26 марта, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Персонал гостиницы воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Было установлено, что мужчина после распития алкоголя, используя в качестве орудия стул, разбил две лампы и люстру, а также повредил ванну и мебель. 

Правонарушителя, ранее судимого за умышленные уничтожение или повреждение имущества, грабеж и угрозу убийством, доставили в 52-й отдел полиции. Сумма ущерба составила порядка 80 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет разбивший стекло автобуса на проспекте Луначарского. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

