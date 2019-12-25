Росгвардейцы задержали рецидивиста, повредившего имущество гостиницы на Шаумяна

Мужчина после распития алкоголя, используя в качестве орудия стул, разбил две лампы и люстру.

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали 36-летнего дебошира, который устроил погром в номере отеля на проспекте Шаумяна. Инцидент произошел 26 марта, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Персонал гостиницы воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Было установлено, что мужчина после распития алкоголя, используя в качестве орудия стул, разбил две лампы и люстру, а также повредил ванну и мебель.

Правонарушителя, ранее судимого за умышленные уничтожение или повреждение имущества, грабеж и угрозу убийством, доставили в 52-й отдел полиции. Сумма ущерба составила порядка 80 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет разбивший стекло автобуса на проспекте Луначарского.

