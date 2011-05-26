Перед судом предстанет разбивший стекло автобуса на Луначарского
Сегодня, 10:21
Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 33-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Об этом рассказали в надзорном ведомстве 27 марта. 

В октябре прошлого года на проспекте Луначарского фигурант подбежал к автобусу, стоявшему на светофоре, и кулаком разбил стекло передней пассажирской двери. Он объяснил поступок тем, что транспортное средство не остановилось на положенной остановке. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: пьяный 18-летний юноша разбил припаркованный автомобиль Lada Kalina в Рощино. В настоящее время сумма ущерба устанавливается. 

