Детский сад на Белы Куна обстреляли неизвестные

В Купчино неизвестные обстреляли детский сад на улице Белы Куна. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По информации АН "Оперативное прикрытие", в Службу 112 утром 26 августа позвонила сотрудница дошкольного учреждения. Как рассказала женщина, с улицы кто-то стрелял, были слышны четыре выстрела.

Полицейские Фрунзенского района Петербурга провели осмотр сада и обнаружили на стекле скол круглой формы, не сквозной. На момент происшествия дети не находились в группе. Изъят металлический шарик, злоумышленников разыскивают.

Фото: Piter.TV