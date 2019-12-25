  1. Главная
Детский сад на Белы Куна обстреляли неизвестные
На момент происшествия дети не находились в группе.

В Купчино неизвестные обстреляли детский сад на улице Белы Куна. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

По информации АН "Оперативное прикрытие", в Службу 112 утром 26 августа позвонила сотрудница дошкольного учреждения. Как рассказала женщина, с улицы кто-то стрелял, были слышны четыре выстрела. 

Полицейские Фрунзенского района Петербурга провели осмотр сада и обнаружили на стекле скол круглой формы, не сквозной. На момент происшествия дети не находились в группе. Изъят металлический шарик, злоумышленников разыскивают. 

Ранее на Piter.TV: в подростка выстрелили из ракетницы в детском лагере в Ломоносове. 

Фото: Piter.TV 

