В подростка выстрелили из ракетницы в детском лагере в Ломоносове
Сегодня, 8:26
133
0 0

Пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогом передней брюшной стенки 1-3 степени.

В детском лагере в Петродворцовом районе Петербурга девятиклассника обстреляли из ракетницы. Проверку по факту случившегося начали полицейские, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 26 августа 18-летний житель Пушкина случайно выстрелил в 14-летнего подростка из сигнального устройства "Охотник", после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогом передней брюшной стенки 1-3 степени, поражено 4% поверхности тела. Состояние школьника оценили как средней степени тяжести. 

Изъято сигнальное устройство, все обстоятельства устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Кингисеппе задержан стрелок с Октябрьской улицы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносов, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

