В подростка выстрелили из ракетницы в детском лагере в Ломоносове

В детском лагере в Петродворцовом районе Петербурга девятиклассника обстреляли из ракетницы. Проверку по факту случившегося начали полицейские, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Днем 26 августа 18-летний житель Пушкина случайно выстрелил в 14-летнего подростка из сигнального устройства "Охотник", после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в больницу с ожогом передней брюшной стенки 1-3 степени, поражено 4% поверхности тела. Состояние школьника оценили как средней степени тяжести.

Изъято сигнальное устройство, все обстоятельства устанавливаются.

